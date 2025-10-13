Fatal atropello frente al Real Cariari: un hombre pierde la vida en la General Cañas

Un hombre falleció la madrugada de este lunes tras ser atropellado por un tráiler en las cercanías del C3 Cariari Corporate Center (antiguo Real Cariari), sobre la ruta 1, en la autopista General Cañas, en sentido hacia Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió la alerta a las 12:17 a. m. y de inmediato movilizó una unidad básica al sitio. Al llegar, los socorristas encontraron a la víctima sin signos vitales.

Según el reporte preliminar, el atropello ocurrió cerca del puente peatonal frente al complejo corporativo. El vehículo pesado se desplazaba por el carril hacia Alajuela cuando impactó al peatón, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para determinar las circunstancias del accidente.