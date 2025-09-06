Atropellos dejan dos fallecidos en San José y Paso Canoas

Las personas fallecieron por atropello en eventos en Paso Canoas y San José. Imagen con fines ilustrativos

Dos personas murieron atropelladas en diferentes incidentes la noche de este viernes y madrugada de este sábado en Paso Canoas y San José, respectivamente.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de ambos eventos. Los cuerpos de ambos fueron trasladados a la morgue judicial para que la autopsia determine las características que mediaron en sus decesos.

El primer incidente ocurrió en Paso Canoas. Una mujer, de apellido Morales y de 29 años iba caminando por la vía pública cuando, por razones que están en investigación fue atropellada por un automóvil y falleció en el lugar. Este accidente ocurrió cerca de las 8 p. m.

Al conductor le realizaron una prueba de alcoholemia, la cual dio negativa.

El otro incidente ocurrió en San José, en las cercanías de la Clínica Carlos Durán. Un hombre, aún sin identificar, de entre unos 20 y 30 años fue encontrado muerto cerca de las 4 a. m. en vía pública, dentro de una cuneta.

Cuando el OIJ realizó el levantamiento del cuerpo y hace la revisión preliminar se ubicaron lesiones compatibles con un atropello. Sin embargo, el caso continúa en investigación para determinar si en realidad fue un atropello y las causas que mediaron en él.

Se presume que el individuo era habitante de la calle. Las labores para su identificación continúan.