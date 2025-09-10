Conductor bajo efectos del alcohol atropella y mata a hombre

La alcoholemia del conductor del vehículo dio positiva. El hombre permanece detenido.

Un hombre de apellido Villalobos y de nacionalidad nicaragüense murió la madrugada de este miércoles cuando fue atropellado por otro hombre que conducía bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 a. m. en San Miguel de Naranjo, sobre la ruta 1. El fallecido intentó cruzar la autopista y fue atropellado por un vehículo que circulaba por el lugar.

Villalobos murió en el sitio. Al conductor del vehículo, de apellido Monge y de 44 años, se le realizó la prueba de alcoholemia y resultó positiva, por lo que fue detenido y trasladado a celdas judiciales.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial.

El caso se mantiene en investigación para determinar las causas y características que mediaron en el incidente.