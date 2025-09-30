Sucesos

Familia de posible víctima colateral de ataque en Escazú clama por justicia: ‘Uno no está seguro en ningún lado, que uno sea inocente no les importa’

OIJ presume que se trata de una nueva víctima colateral

Por Christian Montero
Yulian Antonio Montero Cárdenas de 32 años, habría sido víctima de inocente de un ataque armado del 26 de setiembre, mientras conducía un Mercedes Benz por Guachipelín de Escazú.
Yulian Antonio Montero Cárdenas de 32 años, habría sido víctima de inocente de un ataque armado del 26 de setiembre, mientras conducía un Mercedes Benz por Guachipelín de Escazú. (Foto: cor/Foto: cortesía)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

