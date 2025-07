‘Pensaron que era el dueño del carro y lo mataron’: afirma papá de mecánico asesinado en La Unión

Un mecánico de 28 años, padre de tres hijos, murió en una emboscada aparentemente dirigida a otra persona. Así lo sostiene su padre, Roberto Ortiz, quien con dolor relató cómo su hijo, Jean Carlo Mora Ortiz, fue asesinado por error la tarde del lunes en San Diego de La Unión, Cartago.

“Sí, lo mataron por equivocación, él era mecánico, y ahí su trabajito era eso, la mecánica”, lamentó Ortiz en declaraciones a La Nación.

“Lo confundieron, pensaron que era el dueño del carro, y ahí lo mataron (…) Era un hombre honrado, que no se metía con nadie, trabajaba duro para sus gemelas y su hijo mayor”.

El crimen se registró cerca de las 5 p. m. de este lunes, cuando dos sujetos vestidos de negro, a bordo de una motocicleta roja, interceptaron un Honda CRV azul, placas BFX 004, frente al puente peatonal que conecta San Diego con el centro comercial Terramall. Los gatilleros dispararon al menos 10 veces contra el vehículo y sus ocupantes.

Jean Carlo Mora Ortiz, quien conducía el automóvil, falleció en el sitio. Una mujer que lo acompañaba, identificada como Mora Pérez, resultó herida. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos se dirigían a comprar repuestos automotrices.

OIJ: “Querían matar al dueño del carro”

El Honda CRV involucrado en el ataque no pertenecía a la víctima, sino que, según la investigación preliminar, era propiedad de un presunto cabecilla criminal de la zona de La Unión, vinculado al narcotráfico y a múltiples homicidios.

“De acuerdo con la información que manejamos, el fallecido era un mecánico que estaba utilizando el vehículo de un cliente. La persona herida era una clienta. Probablemente fueron víctimas colaterales. Pretendían actuar contra el propietario del vehículo”, explicó Michael Soto, subdirector la Policía Judicial.

“Sus manos estaban llenas de grasa”

La consternación de la familia de Jean Carlo es profunda. Su padre recuerda con claridad el momento en que recibió la peor noticia de su vida.

“Yo estaba en Guápiles haciendo unas diligencias con mi esposa, y ayer en la tarde me llamaron para decirme que me habían matado al hijo menor. Hoy, cuando fui a verlo (a la morgue), sus manos estaban llenas de grasa, todo sucio, porque él era un hombre que trabajaba, no andaba en otras cosas”, expresó entre lágrimas.

Jean Carlo Mora Ortiz deja en orfandad a tres hijos, entre ellos unas gemelas pequeñas. Su familia exige justicia y pide que no se manche su nombre con suposiciones infundadas.

“Él era dadivoso, si podía ayudar a alguien, lo ayudaba. Que la gente no piense cosas raras, él era un hombre de bien”, añadió su padre.

Implicación con los Gery

Fuentes policiales no descartan que el ataque de este lunes esté asociado con la estructura criminal conocida como Los Gery, un grupo delictivo de alta peligrosidad que opera en La Unión y que ha sido señalado por su implicación en asesinatos, tráfico de drogas y portación ilegal de armas.. Sin embargo, recalcan que no existen indicios que vinculen a las víctimas con esa u otra organización delictiva.

Las autoridades investigan si la muerte está relacionada con el grupo criminal conocido como Los Gery. Esa organización opera principalmente en el cantón de La Unión

Presuntos integrantes de esta banda están bajo juicio en los Tribunales de la Jurisdicción Especializada contra Delincuencia Organizada (JEDO), proceso que empezó en marzo de este año bajo el expediente 23-000253-0071-PE. Se acusa a cinco hombres y una mujer de participar en al menos tres homicidios y dos tentativas de asesinato.

Según investigaciones del Poder Judicial, Los Gery están conformados por una cadena de mando estructurada. El aparente líder, de apellido Campos, habría ordenado las operaciones desde la cárcel La Reforma y delegaba las acciones en un familiar, quien asumía como sublíder. A partir de allí, distintos miembros coordinaban actividades ilícitas por zonas geográficas.

Entre las funciones atribuidas al grupo, están la protección de puntos de venta de droga, la ejecución de asesinatos por encargo y el almacenamiento de armas de fuego. La banda opera principalmente en La Unión (Tres Ríos, Concepción, Dulce Nombre y San Diego), pero también en San Pedro de Montes de Oca y Quepos.

Narcoviolencia en aumento

Katherine Quirós, fiscala coordinadora de La Unión, advirtió en enero pasado que los 16 homicidios registrados en ese cantón en el 2024 están ligados directamente con el narcotráfico, y en su mayoría, con Los Gery.

“La constante lucha entre bandas por el control de territorios y de la venta de drogas ha incrementado los asesinatos en la zona”, aseguró Quirós en una entrevista para el programa Frecuencia MP.

La funcionaria también mencionó a otros actores criminales relevantes como alias Turco y Pollo, quienes han disputado sectores clave como Río Azul, Lindavista y alrededores.

Según explicó, el origen del grupo Los Gery se remonta a la unión de dos hermanos narcomenudistas con organizaciones criminales del Caribe, principalmente de Guápiles y Limón, lo que permitió consolidar una red local con respaldo externo.

A pesar de condenas previas, varios de sus cabecillas continuarían dirigiendo operaciones criminales desde prisión.

Ahora, tras el crimen de este lunes, OIJ continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos, identificar a los autores del ataque y determinar con exactitud el móvil. Hasta el momento, no se han realizado detenciones.