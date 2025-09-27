Sucesos

Así fue el choque de Mercedes-Benz contra árbol en Escazú luego de que conductor fuera atacado a disparos

Hechos sucedieron la tarde de este 26 de setiembre frente a una escuela privada en Escazú

Por Fernanda Matarrita Chaves

Una grabación de cámaras de seguridad muestra el momento en el que un vehículo Mercedes-Benz colisionó fuertemente contra un árbol en Guachipelín, de Escazú, luego de que su conductor fuera atacado a disparos, en apariencia, por sujetos a bordo de una motocicleta.








