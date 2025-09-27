Así fue el choque de Mercedes-Benz contra árbol en Escazú luego de que conductor fuera atacado a disparos

Una grabación de cámaras de seguridad muestra el momento en el que un vehículo Mercedes-Benz colisionó fuertemente contra un árbol en Guachipelín, de Escazú, luego de que su conductor fuera atacado a disparos, en apariencia, por sujetos a bordo de una motocicleta.

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

