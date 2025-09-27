Así fue el choque de Mercedes-Benz contra árbol en Escazú luego de que conductor fuera atacado a disparos

Una grabación de cámaras de seguridad muestra el momento en el que un vehículo Mercedes-Benz colisionó fuertemente contra un árbol en Guachipelín, de Escazú, luego de que su conductor fuera atacado a disparos, en apariencia, por sujetos a bordo de una motocicleta.
El asesinato ocurrió frente al centro educativo privado Washington School, según informaron fuentes policiales.
LEA MÁS: Hombre en un Mercedes-Benz es asesinado a balazos frente a escuela privada en Escazú
Choque de vehículo contra árbool luego de que conductor fuera atacado a disparos
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.