Hombre en un Mercedes-Benz es asesinado a balazos frente a escuela privada en Escazú

Un hombre fue asesinado a disparos en Escazú. Tras el ataque, el vehículo en el que viajaba chocó contra un árbol.

Un hombre fue asesinado a disparos la tarde de este 26 de setiembre en Guachipelín de Escazú, frente a la escuela Washington School. La víctima viajaba en un vehículo Mercedes-Benz cuando habría sido atacado por sujetos a bordo de una motocicleta. Tras el ataque, el automóvil chocó contra un árbol.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho ocurrió camino a Santa Ana, en la Calle Pozos. Cuando los cuerpos de socorro llegaron la víctima presentaba seis impactos de bala y el vehículo había 11 orificios.

Preliminarmente, autoridades informaron que la víctima sería un hombre de apellido Montero, de 32 años, vecino de Heredia.

El Cuerpo de Bomberos reportó una colisión múltiple en la zona. Dentro de uno de los carros se encuentra la persona fallecida. De momento se desconoce la dinámica de estos hechos.