Fallece viceministra de Paz

Nathalie Artavia Chavarría tuvo una amplia trayectoria en el Ministerio de Justicia y Paz

Por Luis Enrique Brenes
Nathalie Artavia
El Ministerio de Justicia y Paz lamentó el fallecimiento de Nathalie Artavia, quien era viceministra de Paz. (Tomada del sitio web del MJP/MJP)







