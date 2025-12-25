Fallece viceministra de Paz

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó el fallecimiento de Nathalie Artavia, quien era viceministra de Paz.

El Ministerio de Justicia y Paz informó el fallecimiento de la viceministra de Paz, Nathalie Artavia Chavarría, este jueves 25 de diciembre.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeros y compañeras de trabajo, así como a todas las personas que hoy lamentan su partida”, dijo el Ministerio en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Artavia tenía 47 años y murió este mismo 25 de diciembre.

En el Ministerio de Justicia y Paz tuvo una amplia trayectoria, pues ocupó varios cargos desde 1999. Allí fungió como abogada, asesora legal, jefa del Departamento Servicios Técnicos, entre otros. También fue directora de la Agencia Nacional de Protección de Datos entre setiembre de 2013 y julio de 2014.

El Ministerio señaló que durante su gestión, Artavia se distinguió por su sensibilidad social y su firme compromiso con la promoción de la paz, los derechos humanos y la convivencia democrática.

“Su trabajo dejó una huella significativa en las políticas y acciones impulsadas desde el viceministerio de Paz, así como en las personas y comunidades con las que trabajó”, expresó el Ministerio.

Artavia era abogada y notaria pública y contaba con estudios en criminología. Además, era especialista en mediación comercial y laboral, según los registros del Ministerio de Justicia.