Hombre asesinado en Trejos Montealegre era médico en La Reforma

Un hombre identificado como Rafael Omar Pérez Valdéz, de 65 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda en Trejos Montealegre, Escazú, con las manos atadas y severos golpes en su cuerpo.
El Ministerio de Justicia y Paz confirmó a La Nación que la víctima era funcionario de la institución. Pérez figuraba como cirujano general activo en el Colegio de Médicos y laboraba en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, en el área de salud.
Pérez era amante de las artes visuales y los viajes. A través de redes sociales, amigos vinculados al arte, colegas y policías rindieron homenaje tras su partida.
“Te quedas con nosotros en los recuerdos, y cada vez que queramos volver a estar contigo, bastará con reunirnos en el mejor de ellos”, escribió uno de sus allegados.
El hallazgo del cuerpo ocurrió cerca de las 2 p. m. del martes, cuando familiares ingresaron a su casa y lo encontraron en una de las habitaciones.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos a la Morgue Judicial para su autopsia.
La Policía Judicial puso en marcha las pesquisas para dar con las personas sospechosas de cometer el crimen y esclarecer las circunstancias del ataque.