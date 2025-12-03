Encuentran a adulto mayor asesinado dentro de su vivienda en Trejos Montealegre

Un hombre identificado con el apellido Pérez, de 65 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda en Trejos Montealegre, en Escazú. La víctima tenía sus manos atadas y severos golpes en su cuerpo.
Los hechos ocurrieron a eso de las 2 p. m. del martes, cuando familiares entraron a la casa y encontraron a Pérez sin vida en una de las habitaciones.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y llevaron los restos a la Morgue Judicial para su autopsia.
La Policía Judicial puso en marcha las pesquisas para dar con las personas sospechosas de cometer el crimen y esclarecer las circunstancias del ataque.