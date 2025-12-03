OIJ detiene a médico sospechoso de amenazar con arma de fuego a director de la UCR

La Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizó una serie de allanamientos en Miramar de Puntarenas para detener a un hombre de apellido Matarrita, de 25 años, el médico general que figura como principal sospechoso de amenazar con un arma de fuego a un director de posgrado de la Universidad de Costa Rica.

El hombre fue detenido por el delito de coacción.

Pablo Calvo, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ de San José confirmó que los hechos que llevaron a la detención de Matarrita ocurrieron el 27 de noviembre a eso de las 7 p. m.

En apariencia, el hombre ingresó a al consultorio del médico especialista y director del posgrado en la UCR, situado en una clínica privada.

Una vez en el consultorio, se presume que sacó un arma de fuego y amenazó al médico con el objetivo de que variara una serie de calificaciones que le podrían ayudar a optar por una especialidad médica.

Una vez que el OIJ recibió la denuncia, agentes establecieron que luego de presuntamente amenazar al funcionario, Matarrita salió del consultorio y abordó un vehículo que estaba estacionado a un kilómetro.

El carro se desplazó a Miramar de Puntarenas, donde Matarrita fue detenido este miércoles.

Durante los operativos, agentes de la Policía Judicial hallaron el arma con la que se habría amenazado al funcionario, un maletín e indumentaria que lo vincula con el hecho. El hombre fue llevado al Ministerio Público.