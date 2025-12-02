El País

Amenazan con arma a persona a cargo de posgrado de UCR para que cambie criterios de admisión

Hecho ocurrió en medio de una serie de amenazas dirigidas a las universidades públicas en las últimas semanas

Por Cristian Mora

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, denunció que una persona a cargo de un posgrado fue amenazada con arma de fuego por varios individuos fuera del campus universitario, la semana anterior. Según indicó, los sujetos pretendían forzar modificaciones en los criterios de admisión del programa universitario, e incluso lanzaron advertencias contra la vida y la familia.








