Amenazan con arma a persona a cargo de posgrado de UCR para que cambie criterios de admisión

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, denunció que una persona a cargo de un posgrado fue amenazada con arma de fuego por varios individuos fuera del campus universitario, la semana anterior. Según indicó, los sujetos pretendían forzar modificaciones en los criterios de admisión del programa universitario, e incluso lanzaron advertencias contra la vida y la familia.

Debido a la investigación en curso y a las gestiones ante las autoridades judiciales, el rector señaló que no brindará más detalles sobre el caso por el momento.

No obstante, Araya expresó su solidaridad con la persona afectada y su familia, “quienes hoy atraviesan una situación dolorosa e injusta que no tiene cabida en un país que se precia de democrático y civilizado”.

El rector señaló que este acto de violencia se suma a las amenazas recibidas en las últimas semanas contra universidades públicas, las cuales “buscan sembrar miedo y perturbar la tranquilidad de nuestros espacios académicos”.

“Desde el primer instante hemos sido categóricos: este clima de violencia, polarización e intolerancia no solo es inaceptable, sino profundamente contrario a la vocación histórica de nuestra democracia”, indicó Araya en el comunicado.

Asimismo, enfatizó que es urgente que Costa Rica retome la senda del diálogo, el respeto y la tolerancia.

“Como universidad pública, no cederemos ante quienes intentan amedrentarnos o condicionar nuestra misión. No lo haremos por dignidad, por decencia y porque la sociedad costarricense necesita instituciones que permanezcan firmes cuando la adversidad arrecia”, manifestó.

Además enfatizó en que la UCR “seguirá siendo el espacio donde la inteligencia vence a la intimidación; donde las ideas se sostienen de pie, incluso cuando el entorno tambalea; y donde ninguna amenaza tendrá jamás la última palabra”, señaló.