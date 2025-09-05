Explotaron sexualmente a una menor en Talamanca: tribunal impone hasta 8 años de cárcel

Una investigación del Ministerio Público, con el apoyo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas, culminó con la condena de tres personas, halladas culpables de explotar sexualmente a una menor de 16 años, originaria de Talamanca, a cambio de dinero.

El juicio se realizó el 29 de agosto, y el tribunal de la zona impuso ocho años de prisión a una mujer de apellidos Pérez Fonseca y a un hombre identificado como Pérez Loría, por el delito de trata de personas en su modalidad agravada.

Una tercera persona, de apellidos Corters Jiménez, purgará dos años de cárcel por el delito de relaciones sexuales con una persona menor de edad.

Según informó el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en noviembre de 2023, cuando Pérez residía en Hone Creek, Talamanca, cerca de la vivienda de la menor.

En ese tiempo, ambas mantenían una relación de confianza que Pérez Fonseca, una mujer adulta, quien la utilizó para explotar sexualmente a la joven.

De acuerdo con la sentencia, Pérez Fonseca le dijo a la menor que “conocía a alguien que le podía comprar un celular e invitarla a comer” y, el 29 de noviembre de ese año, le indicó que un hombre, identificado como Corters, pagaría ¢70.000 colones por tener un encuentro sexual con ella.

La mujer, incluso, procedió a depilar partes del cuerpo a la adolescente, como preparación para el encuentro que tendría con el hombre.

Posteriormente, Pérez Loría trasladó a la menor, en moto, hasta un hotel ubicado en Cahuita y, en el sitio la esperaba Corters, quien la llevó a habitación y le suministró bebidas alcohólicas para luego tener relaciones con ella.

Según acreditó el Ministerio Público, luego del encuentro, Corters llevó a la víctima hasta las afueras de un supermercado y le entregó ¢25.000. Entonces, la adolescente se dirigió hacia la casa de Pérez Fonseca y la mujer le sustrajo todo el dinero.

El caso se tramitó en el expediente 23-000848-0597-PE.

La menor, de 16 años, fue engañada por una mujer adulta, quien se aprovechó de ella con fines de explotación sexual. Foto: Jorge Navarro. (" ")

El miércoles, la Fiscalía dio a conocer otro caso en el que una mujer quedó atrapada en ciclo de explotación sexual mediante engaños desde los 17 años.

Por esa causa, un hombre de apellidos Palma Rojas fue condenado a nueves años de cárcel por el delito de trata de personas tras seducir a la joven mediante un perfil falso, vender contenido sexual sin su conocimiento y ofrecerla a otros hombres para mantener relaciones sexuales.

Además, una mujer de apellidos Castro Mejía, quien facilitó a un grupo de hombres para que tuvieran encuentros con la víctima, recibió ocho años de condena por trata.