Sucesos

Explotaron sexualmente a una menor en Talamanca: tribunal impone hasta 8 años de cárcel

La adolescente fue engañada por una mujer adulta que vivía en las cercanías

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Una investigación del Ministerio Público, con el apoyo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas, culminó con la condena de tres personas, halladas culpables de explotar sexualmente a una menor de 16 años, originaria de Talamanca, a cambio de dinero.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Trata de personasExplotación sexualTalamancaHone Creek
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.