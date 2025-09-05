Joven quedó atrapada en ciclo de explotación sexual mediante engaños desde los 17 años

El Tribunal Penal de Grecia dictó condena por un caso de trata de personas y explotación sexual.

Un hombre de apellidos Palma Rojas fue condenado por el delito de trata de personas tras seducir a una menor de 17 años mediante un perfil falso, vender contenido sexual sin su conocimiento y ofrecerla a otros hombres para mantener relaciones sexuales.

El Tribunal Penal de Grecia dictó sentencia la mañana de este miércoles. Palma, a quien también se le imputaron amenazas, ofensas a la dignidad y maltrato, deberá cumplir nueve años de prisión.

Además, una mujer de apellidos Castro Mejía, quien facilitó a un grupo de hombres para que tuvieran encuentros con la víctima, recibió ocho años de condena por trata.

Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando Palma se hizo pasar por “Óscar Vásquez” en una red social para contactar a la joven. Así logró que saliera con él e iniciaran una relación. En ese momento, según informó la Fiscalía, Palma tenía 30 años y la joven 17.

Posteriormente, a inicios de 2024, el hombre creó un perfil falso suplantando la identidad de la muchacha y, a través de este, se comunicaba con otros hombres, a quienes ofrecía fotografías de contenido sexual sin el conocimiento de la joven, a cambio de ¢2.000, ¢3.000 o ¢10.000.

También la ofrecía para encuentros sexuales por diferentes montos.

Fue entonces cuando intervino Castro Mejía. Según el Ministerio Público, la mujer contactó a Palma para indicarle que conocía a un grupo de hombres interesados en mujeres y que podía poner a la víctima en contacto con ellos a cambio de dinero.

Durante todo este periodo, sentenció en Tribunal, Palma también insultaba, golpeaba y maltrataba a la joven. Mientras la sentencia queda en firme, ambos permanecerán en prisión preventiva.

Entre enero del 2020 y junio del 2025, la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas ha acreditado 283 víctimas de estos delitos, 36 de ellas entre enero y junio del presente año. Se estima que la cifra de víctimas es mucho mayor que los registros oficiales.