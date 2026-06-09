Exjuez investigado en Caso Madre Patria participa en defensa de acusado por robo millonario en bóveda bancaria

Luis Alberto Venegas Marín es uno de los imputados en el caso Madre Patria. En entrevista con La Nación insistió en su inocencia.

Casi tres meses después de haber salido de prisión preventiva, el exjuez de la República, Luis Alberto Venegas Marín, acudió a los Tribunales de Justicia de Goicoechea para formar parte del equipo legal que defiende en juicio a un sujeto de apellidos Olivas Valle, a quien el Ministerio Público señala como el responsable de sustraer, en sobres de manila, ¢3.294 millones de una de las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica.

El exjuez acompaña al abogado Eduardo Jiménez Araya en este debate, el cual continúa en curso.

Venegas Marín es uno de los 51 imputados en el caso conocido como Madre Patria, en el que las autoridades investigan una supuesta red dedicada al fraude registral y lavado de dinero. A él la Fiscalía le atribuye los presuntos delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público, legitimación de capitales y falsedad en la declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República.

Desde su detención, en junio del 2024, tras 47 allanamientos dirigidos por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), Venegas estuvo privado de libertad durante aproximadamente 15 meses. Inicialmente cumplió un año en prisión preventiva y fue puesto en libertad; sin embargo, en noviembre del 2025 un juez revocó esa decisión y ordenó nuevamente su ingreso a prisión.

Así permaneció hasta febrero del 2026, cuando un tribunal dejó en libertad a 20 imputados, entre ellos a los presuntos cabecillas de la organización, dos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González.

En entrevista con La Nación, Venegas explicó que tiene todas las pruebas para demostrar que no tiene vínculo alguno con la organización criminal que indaga el Ministerio Público. El abogado agregó que no se le atribuye ningún delito funcional, no está suspendido en el Colegio de Abogados y, por ello, puede ejercer su profesión.

“Yo soy totalmente inocente y esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Los abogados Luis Alberto Venegas Marín (izquierda) y Eduardo Jiménez Araya defienden al sospechoso se sustraer ¢3.293 millones de una de las bóvedas del Banco Nacional. (Natalia Vargas/La Nación)

Separación del Poder Judicial

Venegas, quien fue juez en el Tercer Circuito Judicial de San José, fue separado del Poder Judicial el 31 de enero del 2025 mediante una resolución del Tribunal de la Inspección Judicial que revocó su nombramiento, al considerar que el funcionario habría incurrido en “una falta gravísima”.

Según explicó este poder de la República, tras conocer la medida, Venegas presentó un recurso de apelación, que el Consejo Superior declaró sin lugar el 9 de octubre del 2025.

Consultado sobre la revocatoria de su nombramiento, el abogado, quien tenía desde el 2001 de trabajar en el Poder Judicial, indicó que el procedimiento al que se le sometió fue “ilegal”, pues la Inspección Judicial convocó a un juicio en el que él no compareció y tampoco acudió su abogada.

Según explicó, en ese momento su defensora estaba incapacitada y ambos debían estar presentes. “No se evacuó la prueba mía, la prueba testimonial y documental que fue ofrecida. No se evacuó”, afirmó.

Presuntos vínculos

De acurdo con la investigación del caso Madre Patria, en apariencia, el grupo obtenía terrenos de alta plusvalía mediante fraude registral y posteriormente los vendía a terceros inocentes, legitimando el dinero recaudado mediante inversiones en autobuses de transporte público, criptomonedas y vehículos de alta gama.

Poco después de la detención de los imputados, este diario publicó acerca de un informe del Organismo de Investigación Judicial (05-RCI-OECDO-2024) que analizó las intervenciones telefónicas realizadas a Venegas durante la investigación.

Este documento señalaba que el exjuez, presuntamente, prestaba sus empresas de outlets y transporte de mercadería para que el cabecilla de la organización, Gómez González, legitimara el dinero derivado de posibles fraudes.

En este trámite se presume que fungía como intermediario un abogado y notario de apellidos González Araya, quien aparentemente laboraba para el grupo delincuencial.

Precisamente, en una comunicación entre González y el juez Venegas, grabada el 30 de octubre del 2023 a la 1:10 p. m. el notario llama al juzgador y le dice:

– ¿Sí?, ¡trámites varios de lavado de dinero por favor!, y de inmediato el juez le responde:

– ¡Ese mismo!, ¡carep...!

“De la comunicación anterior se destaca que estos investigados mantienen conocimiento de la actividad ilícita desarrollada, ya que ellos se autoidentifican como ‘lavadores de dinero’”, agrega el informe policial.

Presuntamente, agregan los investigadores, Venegas habría recibido dinero en efectivo de Gómez a través del notario González y luego hacía depósitos “hormiga” en sus cuentas bancarias y ese flujo se podía justificar como parte de sus ingresos por las ventas de ropa usada o transporte de carga.

Según aseveró Venegas a La Nación, no existen vínculos, no recibió dinero y no hubo asesorías ni llamadas telefónicas entre él y miembros de la organización. A su juicio, la única relación que hace el Ministerio Público es que el abogado de su empresa familiar era el mismo del presunto cabecilla. Este abogado, dice, le estaba ayudando a conseguir un crédito hipotecario que al final no se materializó.

El exjuez afirma que aportó seis ampos de prueba a las autoridades judiciales, en los cuales se documentan los comprobantes de los cierres diarios de venta de sus tiendas. “El Organismo de Investigación Judicial pasa por alto que tengo una empresa desde hace 20 años, 25 tiendas, alrededor de 100 empleados. Era normal el depósito de dinero en los bancos”, aseveró.

El informe de la Policía Judicial que consta por el expediente del caso Madre Patria también registra seguimientos y vigilancias. El documento expone que Venegas se habría reunido en tres ocasiones con el presunto cabecilla de la banda, el 27 de octubre del 2023, el 4 de enero del 2024 y el pasado 23 de febrero de ese mismo año.

“La Fiscalía no ha querido investigar, analizar esos elementos de prueba. Evidentemente yo soy la persona más interesada en que salga el informe financiero contable, porque ahí se va a determinar que yo nunca recibí dinero de una organización criminal y que lo que yo deposité está respaldado con información financiera auditada e informes de ventas”, afirmó el exjuez.