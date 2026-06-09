Sucesos

Exjuez investigado en Caso Madre Patria participa en defensa de acusado por robo millonario en bóveda bancaria

El abogado, quien insiste en su inocencia, salió de prisión preventiva hace casi tres meses

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Por Natalia Vargas
Luis Alberto Venegas Marín es uno de los imputados en el caso Madre Patria. En entrevista con La Nación insistió en su inocencia.
Luis Alberto Venegas Marín es uno de los imputados en el caso Madre Patria. En entrevista con La Nación insistió en su inocencia. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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