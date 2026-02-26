Sucesos

Caso Madre Patria: Tribunal de Apelación rechaza prórroga de prisión preventiva para 20 imputados

El Ministerio Público solicitó una prórroga para los presuntos miembros de la organización. Cuatro días después, el Tribunal de Apelación rechazó el recurso

Por Natalia Vargas
