Investigado en Caso Madre Patria se reunió con diputados para alargar vida útil a buses

Sergio Antonio González Jiménez, abogado relacionado con el sector autobusero e investigado por las autoridades en el Caso Madre Patria, se reunió con tres diputados en la Asamblea Legislativa con el fin de buscar apoyo para el proyecto de ley que permitió ampliar la vida útil de las unidades de transporte público. El encuentro y los temas tratados fueron confirmados por los legisladores.

González se presentó en el 2022 como representante de una organización de autobuseros, confirmaron los congresistas a La Nación. Posteriormente, el año pasado, la Fiscalía le incluyó dentro de los investigados en el Caso Madre Patria por, supuestamente, confeccionar escrituras falsas.

En este expediente, el Ministerio Público indaga a un grupo que se habría dedicado a realizar fraudes registrales para después invertir las ganancias en varias actividades, entre ellas el transporte público.

Las visitas de Sergio González a los tres parlamentarios aparecen dentro de un informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En el documento, se detalla que el abogado fue recibido por María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Kattia Rivera, de Liberación Nacional (PLN); y Luis Diego Vargas, del Liberal Progresista (PLP).

De acuerdo con las bitácoras de la Asamblea Legislativa, el primer encuentro se efectuó el 23 de agosto del 2022. En esa fecha, el sujeto fue recibido por María Marta Carballo, actual jefa de fracción del PUSC.

La segunda reunión se produjo el 26 de agosto del 2022 en el despacho de Kattia Rivera, la entonces jefa de la bancada liberacionista.

Según explicó Rivera, el encuentro fue gestionado formalmente por un grupo de representantes del sector autobusero para discutir el proyecto de ley 23.782, el cual buscaba extender la vida útil de autobuses de las micro, pequeñas y medianas empresas de transporte.

“No fue a él en particular, sino que él venía acompañando a un grupo de autobuseros cuando estábamos en el proyecto de ley de vida útil de los buses. Como era jefa de fracción, estuve recibiendo a una serie de cámaras, autobuseros de diferentes lugares del país, para hablar sobre qué pensaban de este proyecto que habíamos visto en la Comisión de Económicos”, afirmó la congresista.

La verdiblanca explicó que el sector de transportistas conversó con ella debido a su papel como integrante de la Comisión de Asuntos Económicos.

El tercer encuentro se realizó con el diputado del PLP. González se presentó el 8 de setiembre de 2022 en Cuesta de Moras. El diputado Luis Diego Vargas coincidió en que el hombre asistió para hablar sobre la necesidad de alargar la vida útil de los buses.

Vargas detalló que, antes de esa fecha, desconocía por completo a González, quien se presentó como presidente de una cámara de transportistas públicos. Al llegar a su despacho, el hoy investigado iba acompañado de otras dos personas, una de ellas Stephanie Alpízar, como miembro de Canabús, y Gilbert Ureña, quien asistió en calidad de representante del sector taxista.

“Vinieron y estuvieron 30 minutos en mi despacho; el tema fue única y exclusivamente la vida útil de los buses. Fue en el despacho, fue en setiembre (del 2022) y, si no me enseñan la bitácora, ni me hubiera acordado quién era el señor”, afirmó.

El proyecto en el que estaba interesado el investigado fue tramitado por la Comisión de Asuntos Económicos; luego pasó a plenario y en enero del 2024 fue aprobado en segundo debate. Con la aprobación se dio un año de extensión de vida útil de las unidades de transporte público de modelos 2007 y 2008, que podrán trabajar 16 años, en lugar de los 15 que estipulaba la ley.

Investigado en Caso Madre Patria acudió en representación de Canabús

El nueve de mayo del 2022, la Asociación Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús) envió un oficio a la diputada Kattia Rivera para solicitarle una cita con el fin de hablar temas de interés para los autobuseros. La carta fue suscrita por Bernal Rodríguez Jiménez, entonces presidente de la organización.

Según el oficio, del cual este medio posee copia, el presidente de Canabús buscaba exponer las problemáticas que enfrentan las empresas autobuseras fuera de la Gran Área Metropolitana, las cuales se encontraban afectadas por la baja demanda, la falta de apoyo estatal, la pandemia y el alza en combustibles.

El día de la cita, el presidente de Canabus llegó acompañado de González Jiménez y Miguel Zamora Azofeifa, quienes fueron presentados como representantes de la cámara.