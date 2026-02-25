Sucesos

Caso Madre Patria: Presuntos cabecillas y 16 imputados más quedan en libertad con medidas alternativas

Al grupo se le investiga por presuntos fraudes para apropiarse de bienes

Por Natalia Vargas
Detenidos en allanamientos por Caso Madre Patria.
Detenidos en allanamientos por Caso Madre Patria. (OIJ)







