Estos son los vehículos más lujosos del Cartel del Caribe Sur

Solo cinco de los 21 automotores en manos de los integrantes del clan están valorados en más de ¢230 millones

Por Christian Montero
Dinero en efectivo, vehículos de lujo, botes, joya y ganado, figura entre lo decomisado por el OIJ al cartel del Caribe Sur.
Un Mercedes Benz, GLE Coupe, año 2021, valorado en $149.000 (poco más ¢73 millones), era usado por la esposa de alias Shock. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)







