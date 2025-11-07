Estos son los vehículos más lujosos del Cartel del Caribe Sur

Un Mercedes Benz, GLE Coupe, año 2021, valorado en $149.000 (poco más ¢73 millones), era usado por la esposa de alias Shock.

Las millonarias ganancias que acumulaba el Cartel del Caribe Sur, producto del tráfico de drogas, eran invertidas en propiedades, barcos, motores fuera de borda, negocios y vehículos de alta gama. En cocheras y bodegas, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), decomisaron este martes 21 lujosos autos deportivos y todo terreno, dos de ellos con blindaje.

Cinco de ellos, en poder de los cabecillas de la organización, los hermanos Luis Manuel y Jordie Picado Grijalba, y de su núcleo cercano, están valorados en más de ¢230 millones.

El expediente judicial que permitió los allanamientos de esta semana indica que Luis Manuel, alias Shock, “con pleno conocimiento del origen ilícito del dinero que obtenía (...) producto de la narco actividad (...) y en conjunto con su hermano Jordie Kevin (Noni), ocultó y encubrió la adquisición de bienes de interés económico, además “convirtió en dinero en efectivo otros bienes que ya estaban a su nombre”

Entre esos vehículos figura un pick-up Chevrolet, estilo Silverado High Country, negro, año 2020, con un valor de contrato de $78.328 (unos ¢38 millones al tipo de cambio actual), “inscrito ante el Registro Nacional a nombre del encartado Dennis Joaquín Ampie Carmona”, que fue adquirido el 15 de enero de 2021.

Otro de esos autos es un Chevrolet Camaro SS, blanco, año 2018, valorado en $45.700 (unos ¢22 millones), comprado el 03 de octubre de 2023 está inscrito en el Registro Nacional a nombre del encartado Luis Manuel Picado Grijalba, quien permanece detenido en Londres, Inglaterra, desde el 29 de diciembre del 2024, a la espera de su extradición a Estados Unidos.

La esposa de Shock, Estefanía McDonald Rodríguez también es señalada por la compra de autos lujosos, uno de ellos adquirido el 4 de octubre de 2022. Se trata de un Mercedes Benz, estilo GLE Coupe, año 2021, cuyo precio se estableció en $149.000 (poco más ¢73 millones).

Ese automotor, de color negro, fue decomisado en una de las viviendas allanadas en Limón el martes, y en las imágenes se aprecia un golpe en la parte trasera.

El legajo precisa que el 06 de mayo de este año, los hermanos Picado Grijalba adquirieron a través de una sociedad un BMW, X6 blanco, año 2023, en la suma de ¢44.760.000.

En cuanto a la esposa de alias Noni, Gaudy Cortés Madrigal, alias La Jefa, el expediente precisa que adquirió un auto todoterreno. La compra se concretó, según la investigación, el 26 de marzo de 2022, “la encartada , siempre bajo la dirección y supervisión de los líderes de la organización, Luis Manuel Picado Grijalba alias Shock y Jordie Picado Grijalba alías Noni, Pollo o Papi, con pleno conocimiento de su actuar delictivo... adquirió a título personal, el vehículo marca Toyota, Land Cruiser Prado TXL, color blanco, año 2022, en la suma de ¢53.407 503.

Salvo la esposa de Shock, que permanece libre, fuera del país, los dueños de estos vehículos están detenidos. Luis Manuel y Jordie pendientes de que se resuelva su extradición a Estados Unidos, para enfrentar causas por narcotráfico; mientras que Ampie y Cortés en la audiencia de medidas cautelares de este caso, conocido como Operación Traición.

Todos esos autos, apartamentos, un hotel, lanchas y otros bienes que fueron decomisados a la organización delictiva, están ahora bajo custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).