Dos hombres murieron asesinados esta madrugada en San José y Alajuelita

La madrugada de este miércoles estuvo marcada por la violencia en la Gran Área Metropolitana. En dos hechos distintos, dos hombres murieron asesinados en San José centro y en Alajuelita, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El primer caso ocurrió a las 12:59 a. m. en el distrito Merced, de San José, en las cercanías del antiguo Hotel Europa (avenida 5, calle 0). En la escena, un hombre de 45 años presentaba dos heridas por arma de fuego.

La versión preliminar de fuentes policiales indica que el hombre habría ingresado a un local comercial con un tubo en la mano y adentro fue sorprendido por el propietario.

Al parecer, el joven golpea al dueño con el tubo y este último se defiende disparándole en tres ocasiones.

El fallecido sería un habitante de calle; sin embargo, su identidad no ha sido confirmada. El comerciante tenía permiso de portación de armas en regla y entregó la misma a las autoridades.

Luego, un joven de 28 años, identificado preliminarmente con los apellidos Guzmán Chinchilla, murió apuñalado en el pecho en Concepción Abajo de Alajuelita, en San José.

Esta otra víctima presentaba una estocada en el tórax y no tenía signos vitales al momento de la atención de los paramédicos, a las 2:15 a.m.

Según un reporte policial, una mujer de apellido Mora, quien se identifica como novia del fallecido, le pide ayuda a una patrulla que hacía un recorrido preventivo en la zona.

Ella solo reportó que su pareja tuvo un altercado con otro hombre y que este último lo atacó a puñaladas. En el sitio, frente a un búnker, dos hombres quedaron detenidos para investigación.

Ambos casos quedaron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial.

