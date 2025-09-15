Hombre es asesinado en Alajuelita, a 500 metros de donde se realizaba desfile de faroles

Un hombre, de entre 25 y 30 años, fue asesinado a disparos, la noche de este domingo 14 de setiembre, en Concepción Abajo de Alajuelita.
El hecho se reportó 100 metros al sur del Salón El Percal, cerca de las 6:10 p. m. El ataque ocurrió a unos 500 metros de la Escuela de Concepción Abajo, cuando se realizaba el tradicional desfile de faroles.
Tras lo ocurrido, el centro educativo tomó medidas de precaución y el desfile fue de solo unos 100 metros.
Según la Cruz Roja, la víctima tenía múltiples impactos de bala y cuando los cuerpos de rescate llegaron al sitio no presentaba signos vitales.
Ataque provocó cambio de ruta para el desfile
Una docente del centro educativo, quien asistió a la actividad patria, narró a La Nación que si bien los asistentes al desfile no escucharon las detonaciones por la música y el sonido ambiente, un profesor de música informó a los presentes sobre lo que había ocurrido y solicitó a los padres y madres resguardar a sus hijos.
Ante lo ocurrido, el recorrido del desfile de faroles se cambió y fue más breve: desde el gimnasio de la escuela hasta la entrada principal del centro educativo.
“Hicimos el recorrido muy cerca, no como siempre se hace”, contó la profesora, a quien por seguridad se le protegió el nombre.