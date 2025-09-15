Hombre es asesinado en Alajuelita, a 500 metros de donde se realizaba desfile de faroles

Debido al asesinato de un hombre en Concepción de Alajuelita, el trayecto del desfile de faroles, de este 14 de setiembre, fue mucho más corto de lo usual. Foto:

Un hombre, de entre 25 y 30 años, fue asesinado a disparos, la noche de este domingo 14 de setiembre, en Concepción Abajo de Alajuelita.

El hecho se reportó 100 metros al sur del Salón El Percal, cerca de las 6:10 p. m. El ataque ocurrió a unos 500 metros de la Escuela de Concepción Abajo, cuando se realizaba el tradicional desfile de faroles.

Tras lo ocurrido, el centro educativo tomó medidas de precaución y el desfile fue de solo unos 100 metros.

Según la Cruz Roja, la víctima tenía múltiples impactos de bala y cuando los cuerpos de rescate llegaron al sitio no presentaba signos vitales.

Ataque provocó cambio de ruta para el desfile

Una docente del centro educativo, quien asistió a la actividad patria, narró a La Nación que si bien los asistentes al desfile no escucharon las detonaciones por la música y el sonido ambiente, un profesor de música informó a los presentes sobre lo que había ocurrido y solicitó a los padres y madres resguardar a sus hijos.

Ante lo ocurrido, el recorrido del desfile de faroles se cambió y fue más breve: desde el gimnasio de la escuela hasta la entrada principal del centro educativo.

“Hicimos el recorrido muy cerca, no como siempre se hace”, contó la profesora, a quien por seguridad se le protegió el nombre.