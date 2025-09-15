Sucesos

Hombre es asesinado en Alajuelita, a 500 metros de donde se realizaba desfile de faroles

Ataque fue reportado a las 6:10 p. m., minutos después del arranque de la actividad patria en la escuela de Concepción Abajo de Alajuelita

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Debido al asesinato de un hombre en Concepción de Alajuelita, el trayecto del desfile de faroles de este 14 de setiembre fue mucho más corto.
Debido al asesinato de un hombre en Concepción de Alajuelita, el trayecto del desfile de faroles, de este 14 de setiembre, fue mucho más corto de lo usual. Foto: (Facebook/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsesinatoAlajuelitaDesfile de faroles
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.