Violenta madrugada en San José: tres hombres asesinados a tiros

Costa Rica afronta una crisis de inseguridad reflejada en el número sostenido de homicidios. La madrugada de este domingo, se registraron dos ataques armados en San José, uno en Desamparados y otro en Pavas, que dejaron como saldo a tres hombres asesinados.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el primer incidente se reportó a las 3:05 a. m. en Desamparados.

Un hombre de 26 años, identificado con el apellido Poveda, y otro de 28, de apellido Aguilar, se encontraban en la vía pública cuando fueron abordados por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta.

Los agresores dispararon de manera indiscriminada en varias ocasiones, sin mediar palabra, antes de huir del lugar.

Como consecuencia de las heridas, Poveda falleció en el sitio, mientras que Aguilar fue trasladado por las autoridades a la clínica Marcial Fallas, donde murió momentos después.

El segundo ataque armado ocurrió apenas diez minutos después, a las 3:15 a. m., en Lomas del Río, Pavas, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones.

Al salir a la calle, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

Agentes judiciales se desplazaron al lugar para efectuar el levantamiento del cuerpo y coordinar su traslado a la Morgue Judicial. Ambos casos permanecen bajo investigación.

