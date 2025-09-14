Crímenes

Violenta madrugada en San José: tres hombres asesinados a tiros

Se registraron dos ataques armados

Por Arianna Villalobos Solís
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Imagen con fines ilustrativos. En medio de la crisis de inseguridad que afecta el país, tres hombres fallecieron en dos ataques armados en San José, la madrugada de este domingo 14 de setiembre.







