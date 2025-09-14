Crímenes

Gatilleros en motocicleta disparan contra dos jóvenes en vía pública; uno falleció en el sitio

El otro joven permanece internado

Por Arianna Villalobos Solís
Hospital Monseñor Sanabria. Un joven de 18 años también resultó herido en el ataque; fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria en un vehículo particular. Foto: Andrés Garita, corresponsal GN (Andrés Garita, corresponsal GN)







