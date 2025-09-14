Gatilleros en motocicleta disparan contra dos jóvenes en vía pública; uno falleció en el sitio

Hospital Monseñor Sanabria. Un joven de 18 años también resultó herido en el ataque; fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria en un vehículo particular. Foto: Andrés Garita, corresponsal GN

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos, la tarde de este sábado, en Chacarita de Puntarenas, mientras que otro joven de 18 resultó herido en el mismo ataque.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte se recibió a las 3:20 p. m.

En apariencia, ambos se encontraban en la vía pública cuando fueron abordados por dos hombres en motocicleta, quienes les dispararon en varias ocasiones.

El menor falleció en el lugar a causa de las heridas, mientras que el otro joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria, donde permanece bajo atención médica.

Agentes judiciales se presentaron para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios. Hasta ahora, se desconocen las causas del ataque

LEA MÁS: Sicario mató por error a su compinche en ataque a vivienda en Cartago