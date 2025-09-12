Sicario mató por error a su compinche en ataque a vivienda en Cartago

Un hombre aún sin identificar, participó en una balacera contra una casa en Oreamuno de Cartago, durante el tiroteo fue impactado por su cómplice y falleció en el sitio.

Un hombre aún sin identificar por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), murió este jueves 11 de setiembre, tras una balacera ocurrida en la comunidad de El Bosque de Oreamuno, Cartago.

Según estableció la Policía Judicial, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a ese sitio a eso de las 3:40 p. m. para atacar a los habitantes de una vivienda, quienes respondieron al fuego.

Durante el tiroteo, el ahora occiso se interpuso frente a su cómplice, quien lo impactó de forma accidental. El hombre cayó en vía pública mientras que el otro individuo huyó del lugar.

Según contaron fuentes judiciales a La Nación, se investiga la posibilidad de que las personas que inicialmente fueron el objetivo del atentado salieron de la vivienda poco después del enfrentamiento y habrían rematado al gatillero.

Dicha hipótesis se basa en que el fallecido presentaba múltiples herida por arma de fuego que no coinciden con la dinámica de los hechos, que quedó registrada en una cámara de vigilancia instalada en la casa que fue baleada.

Sicario fue abatido por su propio cómplice

Según el OIJ, el hombre recibió impactos en la cabeza, la ingle, los glúteos, los hombros y las piernas. En el sitio se recolectaron indicios balísticos para pistola calibre 9mm y fusil 5,56mm.

Datos de ese cuerpo policial precisan que a la fecha han ocurrido 604 homicidios en todo el país, 14 menos comparado con el mismo periodo del año pasado. Cartago registra 41 asesinatos, hace un año, al mismo día, había 53.