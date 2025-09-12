Sucesos

Sicario mató por error a su compinche en ataque a vivienda en Cartago

Hecho ocurrió el miércoles en Oreamuno de Cartago, un video captó la acción

Por Christian Montero
Un hombre aún sin identificar, participó en una balacera contra una casa en Oreamuno de Cartago, durante el tiroteo fue impactado por su cómplice y falleció en el sitio.
Un hombre aún sin identificar, participó en una balacera contra una casa en Oreamuno de Cartago, durante el tiroteo fue impactado por su cómplice y falleció en el sitio. (Christian Montero/Foto: tomada de redes sociales)







