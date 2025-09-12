Tres balaceras en Cartago dejan dos muertos y un niño herido en menos de 18 horas

Este jueves falleció un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, víctima de varios impactos de bala.

En menos de 18 horas se han registrado tres balaceras en Cartago en las que fallecieron dos hombres y un niño resultó herido.

El último caso se registró a las 3:30 p.m. de ayer detrás de la planta Jasec, en el Bosque de Oreamuno, donde un individuo, cuya identidad no ha sido confirmada, recibió varios impactos de bala. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública.

Cuando el personal de la Cruz Roja llegó a la escena el hombre ya no tenía signos vitales.

Vecinos indicaron que se escuchó una balacera parecida a un juego de pólvora debido a la gran cantidad de disparos. Aseguraron que este hecho es inusual en la zona.

Según fuentes en la escena del crimen, hay al menos casquillos esparcidos en la calle; la víctima portaba un chaleco antibalas.

Segundo homicidio

Menos de 24 horas antes, a las 8 p. m. del miércoles un ataque con arma de fuego causó la muerte de un hombre de 32 años, de apellido Ramírez, y provocó heridas a su hijo de seis años, en Cipreses de Oreamuno de Cartago .

Según el reporte, Ramírez se encontraba dentro de un vehículo junto al menor, cuando fueron abordados por dos hombres, quienes viajaban en motocicleta, y les dispararon en varias ocasiones, para luego darse a la fuga.

El mismo miércoles en la noche, otra balacera se registró en Blanquillo de Oreamuno, sin víctimas mortales, pero que generó alarma entre los vecinos.