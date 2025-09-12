Sucesos

Tres balaceras en Cartago dejan dos muertos y un niño herido en menos de 18 horas

La violencia en Cartago deja un saldo trágico con tres balaceras en menos de 18 horas

Por Julián Navarrete Silva y Keyna Caldeón, corresponsal GN
Este jueves 11 de septiembre falleció un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, de varios impactos de balas.
Este jueves falleció un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, víctima de varios impactos de bala. (Keyna Calderón /La Nación)







Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

