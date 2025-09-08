Hombre fallece tras recibir seis impactos de bala en Alajuelita

El asesinato ocurrió en La Chorotega, en Alajuelita. El OIJ investiga las causas del homicidio. Foto:

Un hombre de 44 años falleció, la noche de este domingo, luego de recibir varios impactos de bala en La Chorotega, en Alajuelita.

Varios vecinos escucharon múltiples detonaciones cerca de las 11 p. m. Al salir de sus casas vieron al individuo, de apellido Madriz, tendido en la vía pública.

El hombre presentaba cuatro heridas en la espalda y dos en las extremidades inferiores.

La Cruz Roja se presentó al sitio y trasladó a Madriz al Hospital San Juan de Dios. Minutos más tarde lo declararon fallecido. Su cuerpo fue traslado a la morgue par su respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación para esclarecer los hechos e identificar a el o los sospechosos del crimen.