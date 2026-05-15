Este fue el homenaje de Fuerza Pública al oficial Gerson Rosales, asesinado en Batán

El Ministerio de Seguridad Pública rindió honores la tarde de este jueves a Gerson Rosales Cascante, el oficial de Fuerza Pública asesinado a balazos en Batán, Matina de Limón.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la capilla católica de la Fuerza Pública, ubicada en las cercanías del barrio Naciones Unidas, en San José.

El último adiós al oficial Gerson Rosales, fallecido en Matina

Por este caso, se han detenido a tres hombres, según confirmó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto. Se trata de Mora González, Menocal Vílchez y Vilchez Rocha.

El oficial de 28 años había sido trasladado por los cuerpos de emergencia vía aérea desde Limón hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José. Sin embargo, luego de su ingreso a ese centro médico se confirmó su deceso.

Rosales ingresó a laborar el 16 de octubre de 2017 y se desempeñaba como agente conductor.

Durante su carrera policial trabajó en la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Limón, específicamente en las delegaciones de Talamanca y Batán. Estaba casado y era padre de un niño de cuatro años, según consta en el Registro Civil.

La ceremonia se llevó a cabo en la capilla católica de la Fuerza Pública. (MSP/Captura de video)

El ataque

Según se observa en un video, una motocicleta de la Fuerza Pública se encontraba estacionada en una esquina con dos oficiales a bordo, cuando dos sujetos que también viajaban en moto abrieron fuego contra los uniformados y luego huyeron del sitio.

El análisis de cámaras de seguridad en Batán permitió a los agentes judiciales determinar la participación de dos motocicletas con un total de cuatro personas en el homicidio de Gerson Rosales. Uno de los vehículo es de color negro y otro de color azul.

En las grabaciones se observa que, tras los disparos, los sujetos huyeron hacia el barrio Davao, situado unos tres kilómetros al norte del centro de Batán.

Los oficiales recibieron información sobre individuos que se escondían en esa zona y, una vez intervenida una de las viviendas, la actitud sospechosa de las personas que estaban en esa casa llevó a los agentes a encontrar un arma de fuego que coincide con el calibre 9 mm que se utilizó en el homicidio.

Además, tenía varias balas y, tras analizar tanto los proyectiles como los casquillos, los investigadores determinaron que coinciden en marca y características con los que se encontraron en el sitio del suceso.

A las 12:30 a. m., el OIJ ejecutó un allanamiento en una vivienda en esa misma zona y allí se hallaron cuatro cascos de moto, las propias motocicletas, ropa y un par de zapatos. Todos los elementos coinciden 100% con los utilizados en el atentado contra la Policía, confirmó Michael Soto, director a. i.de la Policía Judicial