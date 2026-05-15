Sucesos

Este fue el homenaje de Fuerza Pública al oficial Gerson Rosales, asesinado en Batán

Por este caso, se han detenido a tres hombres

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Gerson Rosales
Fuerza Pública dio el último adios Gerson Rosales, el oficial asesinado en Matina de Limón. (Captura de video/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gerson RosalesFuerza PúblicaMinisterio de Seguridad
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.