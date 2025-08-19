Estas son las conexiones entre Celso Gamboa y cuatro presuntos narcos, según el Tesoro de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó, la mañana de este lunes, al exmagistrado Celso Gamboa; a Alejandro James Wilson, alias Turesky; a Alejandro Arias Monge, alias Diablo; y a Edwin López Vega, alias Pecho Rata, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

También, agregó a la empresa Bufete Celso Gamboa & Asociados y al al equipo de fútbol Limón Black Star FC, entidades mediante las cuales Gamboa lavaba dinero proveniente del narcotráfico, según el ente norteamericano. Anteriormente, en noviembre del 2023, la OFAC había incluido en la lista a Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca.

El Departamento del Tesoro también describió así los presuntos vínculos entre el extraditable Gamboa y los supuestos narcotraficantes.