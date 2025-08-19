Estas son las conexiones entre Celso Gamboa y cuatro presuntos narcos, según el Tesoro de Estados Unidos

También, agregó a la empresa Bufete Celso Gamboa & Asociados y al al equipo de fútbol Limón Black Star FC, entidades mediante las cuales Gamboa lavaba dinero proveniente del narcotráfico, según el ente norteamericano. Anteriormente, en noviembre del 2023, la OFAC había incluido en la lista a Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca.
El Departamento del Tesoro también describió así los presuntos vínculos entre el extraditable Gamboa y los supuestos narcotraficantes.
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
