Sucesos

Estas son las conexiones entre Celso Gamboa y cuatro presuntos narcos, según el Tesoro de Estados Unidos

Un gráfico muestra los presuntos vínculos con base en datos del Departamento del Tesoro de EE. UU.

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó, la mañana de este lunes, al exmagistrado Celso Gamboa; a Alejandro James Wilson, alias Turesky; a Alejandro Arias Monge, alias Diablo; y a Edwin López Vega, alias Pecho Rata, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso GamboaMacho CocaGilbert Bell FernándezJames WilsonTureskyAlejandro Arias MongeDiabloEdwin López VegaPecho RataOficina de Control de Activos ExtranjerosOFAC
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.