Estafadores roban ¢3,5 millones a hombre a quien le dispararon en la rodilla

Víctima de robo fue llevado al servicio de emergencias del Hospital Max Peralta este miércoles. Fotografía: Rafael Pacheco Granados

Un hombre de 38 años fue trasladado al hospital Max Peralta este miércoles por la noche, resultar herido de bala en la rodilla durante un presunta presunta estafa cometida en La Angelina de Ochomogo, en San Nicolás de Cartago, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El ofendido, además de las heridas, sufrió el robo de ¢3,5 millones en efectivo.

Según los agentes, aproximadamente a las 9:20 p. m., la víctima, identificada con el apellido Quesada, y otro hombre se dirigieron al sector con la intención de comprar un vehículo.

Al llegar, se percataron de que se trataba de un engaño y que quienes los citaron pretendían robarles el dinero.

Durante el incidente, Quesada recibió el disparo en la rodilla como parte de un forcejeo con los asaltantes, mientras que su acompañante resultó ileso.

Las autoridades judiciales continúan con la investigación para dar con los responsables del hecho quienes huyeron con ¢3.5 millones en efectivo.