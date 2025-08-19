Cae sospechoso de asesinar a mecánico en Cartago

Jonathan González Carvajal, de 32 años, no tenía antecedentes y fue atacado a balazos en urbanización Atardecer, en Quircot, en San Nicolás de Cartago. Foto: Tomada de redes sociales

Un vecino de Cartago, quien se promocionaba en redes sociales como supuesto vendedor de vehículos, fue detenido por el homicidio de un mecánico oriundo de Tilarán, en Guanacaste.

El crimen de Jonathan Mauricio González Carvajal, de 32 años, ocurrió el 30 de mayo de este año en Coope Rosales, en Quircot de San Nicolás en Cartago.

Según estableció el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de esa ciudad, el ofendido se trasladó desde Tilarán hasta ese sitio en compañía de una persona que estaba interesada en comprar un pick-up que era ofrecido en venta por el imputado de apellido Rosales.

De acuerdo con la pesquisa, Rosales acostumbraba publicar en medios sociales la venta de vehículos de alta gama, que ofrecía a precios menores a los del mercado y luego asaltaba a las víctimas.

Fue así como logró contactar a la persona interesada en adquirir un pick-up, quien se hizo acompañar del mecánico. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de asaltarlos, por razones que se desconocen, disparó contra González con un revolver calibre 38, que le provocó la muerte ese sitio.

González era soltero y papá de dos niños pequeños.

Este lunes 18 de agosto, agentes de la unidad de Crimen Organizado de Cartago, con ayuda de la Policía Municipal, detuvieron al imputado mientras caminaba por las cercanías del mercado municipal de la Vieja Metrópoli.

Tras un reconocimiento físico hecho este lunes, varios testigos corroboraron que el detenido es el sospechoso de los asaltos y el homicidio.