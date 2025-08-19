Sucesos

Cae sospechoso de asesinar a mecánico en Cartago

Sujeto hacía creer a víctimas que tenía a la venta vehículos de alta gama a bajo costo

Por Christian Montero
Jonathan González Carvajal, de 32 años, no tenía antecedentes y fue atacado a balazos en urbanización Atardecer, en Quircot, en San Nicolás de Cartago. Foto: Tomada de redes sociales
Jonathan González Carvajal, de 32 años, no tenía antecedentes y fue atacado a balazos en urbanización Atardecer, en Quircot, en San Nicolás de Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

