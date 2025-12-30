Sucesos

Entre lunes y primeras horas del martes país registró un homicidio cada tres horas

Muertes relacionadas con asaltos y ajustes de cuentas

Por Christian Montero
El OIJ estableció que el homicidio del ingeniero informático Agustín Alonso Carvajal Benavides, habría obedecido a un asalto a su vivienda.
El OIJ estableció que el homicidio del ingeniero informático Agustín Alonso Carvajal Benavides, habría obedecido a un asalto a su vivienda. (Foto: Edgar Chi/Foto: Edgar Chinchilla)







