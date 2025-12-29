Días festivos y fin de semana dejaron 11 asesinatos

Un hombre de apellido Brenes de 36 años fue asesinado dentro de un búnker en Siquirres de Limón.

La criminalidad que afecta al país dejó nuevos hechos violentos que cobraron al menos once vidas durante los días festivos y el fin de semana, uno de ellos el asesinato de una mujer en una soda en Limón 2000, y el más reciente que reporta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue el de un hombre quien estaba dentro de un búnker en Siquirres.

Según información de la Fuerza Pública local, que luego fue ratificada por el OIJ del cantón, este último caso ocurrió a eso de las 8 p. m. del domingo en la comunidad de los Laureles, en un sitio usado como punto de consumo y venta de estupefacientes.

La víctima, quién fue identificada con los apellidos Brenes Castro, de 36 años, se encontraba dentro de la estructura cuando un hombre, aún sin identificar, llegó al sitio caminando y disparó contra el ofendido en varias ocasiones. Aunque un paramédico de la Cruz Roja atendió el incidente, a su arribo declaró fallecido al hombre.

Brenes recibió dos impactos en el rostro y en uno en la pantorrilla derecha, de acuerdo con el reporte de la Policía Judicial.

Durante los días festivos incluidos desde el 24 y 25 de diciembre y hasta este domingo 28, el OIJ reportó once asesinatos en diferentes partes del país. Uno de ellos fue el triple homicidio ocurrido durante la Nochebuena en Parrita de Puntarenas, en donde dos de las personas fallecidas fueron víctimas colaterales. Horas antes, en Cañada Sur de San Sebastián, San José, dos motociclistas asesinaron a un hombre aún sin identificar.

El jueves 25, en Río Blanco de Limón encontraron en vía pública el cuerpo de un menor de edad quien presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, también en esa fecha pero en el barrio San Martín de Nicoya, Guanacaste fue asesinado un hombre de 39 años mientras caminaba por la vía pública.

En Cóbano provincia de Puntarenas, el viernes 26 un estadounidense de apellido Mills fue impactado por la espalda cuando un conocido de origen inglés manipulaba un arma de fuego se le activó, también el viernes en Guácimo de Pococí, Limón ocurrió el crimen de un hombre de apellido Madrigal de 39 años tras recibir ocho disparos.

El sábado 27 un hombre de apellido Moya fue atacado con un arma blanca y murió dentro de una finca en Matama de Limón. Ese mismo día en Aguas Zarcas de San Carlos dos sicarios en moto atacaron a un sujeto de apellido Cambronero de 34 años quien fue asesinado dentro de un supermercado.

Mientras que, en Liberia, Guanacaste, un hombre de apellido Rivera murió el sábado en el hospital Enrique Baltodano donde era atendido por un disparo que recibió en el cabeza poco antes en la zona de Sardinal de Carrillo.

Al sábado 20 de diciembre cuando el OIJ oficializó por última vez la cifra nacional de homicidios, se reportaban un total de 839 asesinatos a los que se suman cuatro casos entre el 21 y el 23 de diciembre y los 11 casos citados anteriormente. Esto da un total de 854 fallecidos, el equivalente a un crimen de este tipo cada 10 horas.

“Es muy probable que terminemos en 870 homicidios, más, menos, puede ser un poquito menos incluso, estamos trabajando para que sea de esa forma”, dijo días antes Michael Soto, director interino del OIJ.

Este es el tercer año consecutivo con cifras extraordinariamente altas, pues se pasó de 656 asesinatos en 2022, a 906 en el 2023 y 880 el año pasado.

Siete de cada diez crímenes están asociados con ajustes de cuentas y a las disputas entre grupos dedicados al narcotráfico y el lavado de activos.