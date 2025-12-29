Sucesos

Días festivos y fin de semana dejaron 11 asesinatos

Hecho más reciente ocurrió en Siquirres

Por Christian Montero y Reiner Montero
Un hombre de apellido Brenes de 36 años fue asesinado dentro de un búnker en Siquirres de Limón.
Un hombre de apellido Brenes de 36 años fue asesinado dentro de un búnker en Siquirres de Limón. (Foto: Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)







Homicidio Siquirres Limónhombre asesinado en búnker de Siquirres
