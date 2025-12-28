‘Están rompiendo familias’: esposa de víctima colateral del triple homicidio de Navidad en Parrita relata lo sucedido

Juan Albino Marín Léon (izquierda) y Danilo Rojas, fueron víctimas colaterales de un ataque armado la noche del 24 de diciembre.

Juan Albino Marín León, de 45 años, y un amigo cercano suyo, Danilo Rojas Bolívar, de 52, fueron identificados por las autoridades como víctimas colaterales de un violento ataque armado que dejó a tres personas fallecidas y a una menor de 12 años herida, durante una cena de Navidad en una vivienda en Parrita.

El ataque, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), iba dirigido contra un hombre identificado como José María Navarro López, quien compartía esa noche en la actividad familiar del 24 de diciembre.

El hecho ocurrió en la casa de Juan Albino, un padre de familia que, según su esposa, Najhilaj Castro, era un hombre dedicado a sus cuatro hijos, trabajador y cariñoso.

“Toda la vida ha trabajado en lo correcto. Fue pescador muchos años y se había retirado de la pesca cuando empezamos a tener hijos. Él se enamoró de sus hijos y dejó de pescar para disfrutar a sus hijos. Era un hombre que amaba la vida, la amaba como un loco. Donde llegaba, sacaba cualquier risa”, recuerda.

Juan Albino nació en San José, pero se crió en playa Bandera, en la provincia de Puntarenas. Allí desarrolló su amor por el mar. Sin embargo, en años recientes se dedicó a la construcción para estar más cerca de su familia. Fue en Parrita, un pueblo pequeño, donde conoció a Danilo por medio de otro amigo suyo.

Ambos forjaron una amistad estrecha, al punto de que Danilo se refería a Juan Albino como “mi tata”, de cariño.

Najhilaj recuerda a Danilo como una persona especial, honrada y trabajadora. Este hombre de 52 años tenía tres hijas y era oriundo de Puntarenas, aunque tenía ya muchos años de vivir en Parrita.

Ella afirma que se ganaba la vida trabajando en una carnicería y así mantenía a su familia.

Juan Albino también conoció a José María en Parrita. Su esposa afirma que José María era un hombre que, en apariencia, tenía un pasado conflictivo, pero que siempre fue respetuoso y educado con su familia.

El día del ataque

Najhilaj Castro explicó que organizó una cena de Navidad en su casa y que Juan Albino tuvo la iniciativa de invitar a José María a compartir.

José María, cuenta, estaba muy emocionado porque nunca había pasado la Nochebuena en familia.

“Estábamos cenando, había risas, alegría. También estábamos abriendo los regalos”, recordó.

Su hija de 12 años, relata, estaba detrás de ella. Su esposo se encontraba sentado en una mecedora, con Danilo a su lado, y José María también permanecía cerca.

A eso de las 9 p. m., llegaron a la vivienda dos hombres enmascarados y una de sus hijas fue quien alertó, incluso con cierto humor ante la escena.

“Mi hija me dijo: ‘mami, mirá: ¿quiénes serán esos locos que vienen para acá?’, y se echó a reír”, recordó.

Ella, por su parte, le comentó a su esposo, pensando que quizá se trataba de una broma, y fue entonces cuando uno de los sujetos levantó un arma.

“Todos callados”, gritó el hombre.

De acuerdo con el relato de la sobreviviente, uno de los hombres golpeó fuertemente a José María y luego ambos continuaron hacia el interior de la vivienda.

Se presume que estaban buscando un cargamento de droga.

“Revisaron todo y obviamente no encontraron nada. En esta casa no se vende droga”, aseveró.

Cuando los sujetos terminaron de revisar la vivienda, la sobreviviente recuerda que ambos discutieron entre ellos por unos minutos hasta que uno de los sujetos disparó varias veces al aire. Danilo, según Najhilaj, se levantó del susto y fue en ese momento cuando el otro hombre armado disparó una ráfaga.

“Ellos se iban a ir sin disparar, pero fue un susto”, afirmó.

El violento ataque armado dejó a los tres hombres fallecidos en el sitio y la hija de 12 años resultó herida por un disparo. Ella, dice su madre, continúa recuperándose en un centro médico y su estado de salud es muy favorable.

Aún atravesada por el dolor, Najhilaj dice sentirse profundamente consternada por la violencia que golpea al país.

“Están matando a Costa Rica. Ya no es un país de pura vida. Ahora Costa Rica es tristeza. Están rompiendo familias, hay corazones rotos, ya no les interesa a quién matan, lo hacen sin piedad”, dijo.

“¿Y ahora qué hago yo? Cuatro hijos, ¿cómo los mantengo?, ¿qué tengo que hacer? No es justo”, finalizó.