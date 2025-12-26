Dos de los tres fallecidos en balacera en Parrita fueron víctimas colaterales, confirma OIJ

El homicidio en Parrita dio como resulatdo la muerte de tres hombres adultos, dos de ellos fueron víctimas colaterales.

Dos de los tres hombres que murieron en una balacera en Parrita durante la Nochebuena fueron víctimas colaterales. Michael Soto Rojas, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó la noticia la mañana de este viernes.

“De acuerdo con la investigación, pareciera ser que el objetivo era un hombre de apellido Navarro y podríamos estar hablando de que las otras personas fueron colaterales”, destacó Soto.

El incidente ocurrió en una casa de habitación durante la celebración de la Nochebuena, a las 9:30 p. m. Dos hombres ingresaron a la vivienda caminando y comenzaron a disparar de forma indiscriminada.

En el evento fallecieron Navarro, de 38 años, y otros dos hombres de apellidos Marín, de 45 años, y Rojas, de 52. Estos dos últimos serían las víctimas colaterales.

En lo que va del año 83 personas han sido víctimas colaterales en ataques con armas de fuego. El año pasado cerró con 90.

El incidente también dejó tres personas heridas en condición delicada, una de ellas una niña de 12 años. La menor se encuentra estable bajo observación médica.

Soto indicó que se están investigando las causas, para ver si se trató de un homicidio por causas personales o un ajuste de cuentas.

Fechas poco usuales para homicidios

Soto recalcó que normalmente el 24 y 25 de diciembre son fechas poco usuales para homicidios.

“Suelen ser tranquilos. Sin embargo, este año en ese periodo tuvimos cinco homicidios y una cantidad muy significativa de personas heridas. La mayoría tiene que ver con situaciones de riñas y algunas por ajustes de cuentas”, expresó.