Dos de los tres fallecidos en balacera en Parrita fueron víctimas colaterales, confirma OIJ

Incidente ocurrió durante cena de Nochebuena, sospechosos tenían como objetivo una persona, pero murieron dos más y otras tres resultaron heridas

Por Irene Rodríguez
La Cruz Roja Costarricense atendió de emergencia al motociclista en Parrita centro.
El homicidio en Parrita dio como resulatdo la muerte de tres hombres adultos, dos de ellos fueron víctimas colaterales. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)







Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

