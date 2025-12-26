Balacera en Nochebuena: OIJ identifica a víctimas de triple homicidio dentro de una vivienda en Parrita

Tres adultos fallecieron en el ataque y dos más resultaron heridas.

Una reunión dentro de una vivienda en Nochebuena, en Parrita, Puntarenas, culminó con una balacera que dejó tres hombres fallecidos y dos personas heridas, entre ellas una menor de edad.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las víctimas mortales del ataque como de apellido Navarro, de 38 años; Marín, de 45, y Rojas, de 52 años.

Por el momento se desconoce la edad de la persona menor de edad involucrada, así como la identidad de la otra persona que resultó herida.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Judicial, el ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron a la vivienda.

Los gatilleros descendieron del vehículo, ingresaron a la casa donde estaban las víctimas reunidas y dispararon indiscriminadamente.

Agentes del OIJ se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las pesquisas para esclarecer las circunstancias del ataque.