Balacera en Nochebuena deja tres muertos en Parrita

Una balacera en Nochebuena dejó tres muertos y varias personas heridas en Parrita, en Puntarenas.

El incidente ocurrió pasadas las 9:00 p. m. en las cercanías de la Clínica de Parrita. Por el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos. Trascendió que uno de los heridos sería menor de edad.

En apariencia, los atacantes bajaron de un vehículo y abrieron fuego indiscrminadamente en una vivienda, impactando a varias personas que se encontraban en el lugar celebrando la Nochebuena.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) será el encargado de esclarecer las razones que mediaron en este ataque armado.