Balacera en San Sebastián deja un hombre fallecido y otro herido

La madrugada de este miércoles, dos hombres fueron víctimas de un ataque armado en Cañada Sur, en San Sebastián.

A eso de las 2:30 a. m., las víctimas fueron trasladadas con múltiples impactos de bala y en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, la tarde de este miércoles, que uno de los heridos fue declarado sin vida pocos minutos después de su ingreso al centro médico. Mientras que la segunda víctima permanece internada y se desconoce su estado de salud actual.

De momento, no han trascendido las identidades de los hombres. Solo se sabe, de manera preliminar, que ambos se encontraban en la vía pública cuando se aproximó una motocicleta en la que viajaban dos personas.

El acompañante, en apariencia, descendió del vehículo y disparó de forma indiscriminada antes de huir de la escena.

Tampoco se conoce el móvil del crimen, así como la identidad de los perpetradores. Agentes del OIJ asumieron las pesquisas para esclarecer las circunstancias del ataque.

Segundo ataque en cuatro días

Hace tan solo tres días, un hombre fue atacado a balazos en la vía pública, también en ese sector.

Los hechos ocurrieron a las 11:50 p. m. del pasado domingo y de acuerdo con el reporte preliminar del OIJ, el ahora fallecido también fue interceptado por dos gatilleros, quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

Por razones aún desconocidas, le dispararon varias veces en la cabeza y producto de las heridas murió en el sitio.

Al llegar los agentes de la Policía Judicial, la víctima no portaba identificación, por lo que su cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia e identificación.