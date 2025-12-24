Sucesos

Balacera en San Sebastián deja un hombre fallecido y otro herido

Hecho ocurrió la madrugada de este miércoles 24 de diciembre. El domingo otro hombre también fue asesinado en ese sector

Por Natalia Vargas
San Carlos Cutris Alajuela
Las víctimas fueron interceptadas por un gatillero que viajaba a bordo de una motocicleta. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

