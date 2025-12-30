Asalto a chofer de plataforma terminó con muerte de sospechoso tras persecución policial e intercambio de disparos en Heredia

Agentes del OIJ y de la Policía Administrativa atendieron la escena en Santiago de San Rafael de Heredia, cerca del supermercado Más x Menos. Fotografía:

Un presunto asalto a un conductor de una plataforma de transporte derivó en una persecución policial y la muerte de uno de los sospechosos la madrugada de este martes 30 de diciembre, en Santiago de San Rafael de Heredia.

La persecución empezó en Alajuela y terminó en San Rafael, 75 metros al oeste del supermercado Más x Menos, cerca del límite con el cantón de San Pablo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la delegación de Heredia atendieron el caso luego de que se reportara un intento de asalto pasadas las 12 medianoche.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres habrían solicitado el servicio de transporte y, una vez dentro del vehículo, intentaron asaltar al conductor con arma blanca.

El chofer lograba dar la alerta a terceros, quienes a su vez informaron a la Policía Administrativa que desplazó agentes en busca del vehículo.

En San Rafael de Heredia, los oficiales lograron interceptar el vehículo. En ese punto, se produjo un intercambio de disparos entre los ocupantes del automóvil y los agentes policiales.

Durante el incidente, resultó herido uno de los presuntos asaltantes, un hombre de apellido Reyes, de 24 años, quien fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, donde posteriormente fue declarado fallecido.

El segundo sospechoso fue detenido en el sitio; su identidad no ha trascendido.

El conductor de la plataforma resultó con heridas provocadas por arma blanca, aunque de carácter leve, y se encuentra fuera de peligro.

Los agentes judiciales mantienen el caso bajo investigación y realizan el levantamiento de indicios en la escena, con el fin de esclarecer las circunstancias.