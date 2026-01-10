Dos motociclistas murieron en accidentes en San Carlos y Bagaces

Los fatales accidentes se dieron con un par de horas de diferencia.

Dos motociclistas perdieron la vida entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en accidentes de tránsito que ocurrieron en Cutris, en San Carlos, y en Bagaces, en el cantón de Liberia.

El primero de ellos sucedió alrededor de las 11:00 p. m. en San Pedro de Cutris, cuando el motociclista, quien viajaba por una ruta asfaltada, iba subiendo una cuesta y por razones que aún no están claras perdió el control de la motocicleta, se salió de la vía y colisionó contra la cuneta.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron al lugar tras recibir la alerta; sin embargo, al llegar encontraron al conductor sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

La víctima fue identificada como Fabián Fernández Salas, de 35 años, quien conducía una motocicleta montañera de 200 centímetros cúbicos (cc). Según el reporte preliminar, se presume que el hombre no portaba casco de seguridad al momento del accidente.

Choque contra piedras

El otro caso sucedió a la 1:00 a. m. del sábado en El Salto de Bagaces y fue atendido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia. El fallecido es un hombre de 25 años.

En apariencia, el motociclista viajaba en sentido Bagaces-Liberia cuando, por razones que aún se investigan, colisionó contra unas piedras. El sujeto salió proyectado varios metros tras el impacto y fue declarado sin vida en vía pública.