Accidentes dejan una mujer fallecida y dos hombres en condición crítica

Una serie de accidentes de tránsito registrados la noche del jueves 8 de enero en distintos puntos del país dejó como saldo una mujer fallecida y dos hombres trasladados en condición crítica a centros médicos, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El hecho más grave ocurrió a las 10:22 p. m. en el centro de Heredia, donde se reportó una colisión entre una motocicleta y una mujer embestida por ese vehículo.

En el lugar, los socorristas atendieron a dos personas. Un hombre de 36 años, con múltiples traumas que iba en la motocicleta, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

En el mismo incidente, una mujer de apellido Padilla y de 23 años, quien habría sido atropellada por la motocicleta, fue declarada sin signos vitales en el sitio.

Según reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al parecer, una motocicleta iba por la vía y pitó varias veces alertando a la mujer quien, de todos modos, atravesó a pie la vía.

Para la atención de este caso, la Cruz Roja desplazó dos unidades básicas.

Horas antes, a las 7:42 p. m., se atendió otro accidente en Canoas de Alajuela, donde un motociclista colisionó contra un vehículo liviano.

El paciente, un hombre adulto, fue estabilizado por una unidad avanzada y trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

Un tercer suceso se reportó a las 8:35 p. m. en San Felipe de Alajuelita, San José, tras una colisión entre un vehículo liviano y un camión.

En ese lugar, los socorristas atendieron a un hombre, quien fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios en una unidad de soporte básico.