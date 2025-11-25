Sucesos

El fortín de Shaggy en León XIII: cámaras, lujo y un historial de violencia extrema

Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy, sobrevivió a dos atentados que marcaron el ascenso de su violenta estructura criminal.

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Christian Montero
Casa de Shaggy en León XIII







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ShaggyOIJAlias ShaggyMichael Ricardo Quesada MeléndezNarcotráfico
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.