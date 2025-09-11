El camión apareció quemado: ahora cayó el sospechoso del asalto de ¢55 millones en cigarros

Un hombre de 36 años fue detenido este jueves como sospechoso de cometer un millonario asalto a un camión repartidor de cigarros, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El operativo fue ejecutado por la Sección de Asaltos en una casa en Juanito Mora de Barranca, Puntarenas, donde fue capturado el sospechoso, de apellido Morera, y le decomisaron tres celulares y prendas que lo vinculan con el delito de robo agravado.

El hecho investigado ocurrió el 3 de febrero en Tibás, donde Morera y otro hombre habrían asaltado el vehículo que cargaba mercadería valorada en ¢55 millones. El camión luego apareció quemado en Atenas de Alajuela.

El OIJ detalló que el otro sospechoso ya había sido detenido en mayo pasado.

LEA MÁS: ¿De dónde salió el dinero? Detienen en Cartago a dos hombres con más de ¢35 millones en efectivo