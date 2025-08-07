Dos policías investigados por violar a mujer en Golfito mientras patrullaban

Los hechos habrían ocurrido en La Gamba, Golfito, cuando los oficiales se encontraban en horario laboral. Fachada Tribunales de Golfito.

La Fiscalía de Golfito solicitará medidas cautelares contra dos oficiales de la Fuerza Pública, de apellidos Marchena Leal y Loría Valdivia, como parte de una causa penal en la que figuran como sospechosos de violación y abuso de autoridad.

La petición se presentará ante el Juzgado Penal de Golfito, durante una audiencia programada para la 1 p. m. de este jueves 7 de agosto del 2025.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el martes 5 de agosto a las 9:00 p. m., cuando una pareja se desplazaba en motocicleta por La Gamba, en Golfito.

Según los indicios recopilados, los oficiales habrían interceptado a la pareja mientras se encontraban en funciones oficiales.

La Fiscalía presume que Loría abordó al conductor del vehículo, mientras que Marchena se habría llevado a la mujer a un sitio apartado, donde se sospecha que ocurrió la agresión sexual.

Ambos funcionarios son investigados dentro de la causa 25-001668-0062-PE, la cual continúa en desarrollo bajo la dirección de la Fiscalía.

