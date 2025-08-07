Dos policías investigados por violar a mujer en Golfito mientras patrullaban

La Fiscalía de Golfito solicitará medidas cautelares contra dos oficiales de la Fuerza Pública, de apellidos Marchena Leal y Loría Valdivia, como parte de una causa penal en la que figuran como sospechosos de violación y abuso de autoridad.
La petición se presentará ante el Juzgado Penal de Golfito, durante una audiencia programada para la 1 p. m. de este jueves 7 de agosto del 2025.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el martes 5 de agosto a las 9:00 p. m., cuando una pareja se desplazaba en motocicleta por La Gamba, en Golfito.
Según los indicios recopilados, los oficiales habrían interceptado a la pareja mientras se encontraban en funciones oficiales.
La Fiscalía presume que Loría abordó al conductor del vehículo, mientras que Marchena se habría llevado a la mujer a un sitio apartado, donde se sospecha que ocurrió la agresión sexual.
Ambos funcionarios son investigados dentro de la causa 25-001668-0062-PE, la cual continúa en desarrollo bajo la dirección de la Fiscalía.
