OIJ desarticula búnker de venta de droga en Buenos Aires

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron un búnker utilizado para la venta de drogas en barrio Azteca, en Buenos Aires de Puntarenas, la mañana de este jueves.

Durante el operativo fue detenida una mujer de apellido Pinto, de 36 años, quien se encontraba dentro del inmueble. Asimismo, un hombre de apellido Chacón, de 33 años, fue arrestado en la vía pública por su presunta vinculación con el mismo caso.

Según informó el OIJ, ambos son sospechosos de comercializar crack y cocaína bajo la modalidad de narcomenudeo. La investigación contra ellos se había iniciado hace 22 días.

Es el segundo búnker de venta de droga desmantelado por las autoridades en los últimos días, pues el 1.° de agosto, una estructura de este tipo que era protegido por un portón con material reforzado y con tres pasadores fue allanado por la Policía de Control de Drogas (PCD), en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.