Dos menores de edad son los principales sospechosos de violento homicidio en Río Azul

Policía Judicial los relaciona con un asesinato ocurrido la noche del 16 de agosto

Por Natalia Vargas
Dos menores de 17 años son los principales sospechosos de asesinar a un hombre en Río Azul, La Unión.
Dos menores de 17 años son los principales sospechosos de asesinar a un hombre en Río Azul, La Unión. (Organismo de Investigación Judicial (OIJ)/Cortesía)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

