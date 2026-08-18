Diputado José Miguel Villalobos renuncia a la defensa de Joselyn Chacón en juicio

El abogado y diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, renunció a ejercer la defensa de la exministra de Salud, Joselyn Chacón, en un juicio por presuntos delitos de injurias y difamación, a raíz de una querella del exdiputado liberacionista Francisco Nicolás.

Nicolás la querelló por una publicación hecha en febrero del 2023, en el medio digital El Mundo CR, titulada: “Francisco Nicolás buscó que el Ministerio de Salud comprara terreno de un amigo, denuncia ministra”.

Según aseveró Nicolás este 18 de agosto, en una audiencia a la que la exjerarca no se presentó de nuevo, trascendió que el diputado Villalobos no le comunicó a Chacón su renuncia.

“Manifiesta la doctora Chacón, en un correo que envía al Tribunal, que ella tampoco sabía que su defensor, el licenciado José Miguel Villalobos, había renunciado; es decir, él no le comunicó a ella, según su propio dicho, que ya no la iba a acompañar y representar”, dijo.

El exdiputado dijo que Chacón presentó un nuevo abogado y el Tribunal le puso a un defensor público que la representara aún en su ausencia.

“Por nuestra parte, nosotros vamos a recopilar las actas y también vamos a enviar de acuerdo a un protocolo que estableció el Consejo Superior (del Poder Judicial) para ser enviado a la Fiscalía del Colegio de Abogados para que se evalúe y revise la conducta ética del licenciado José Miguel Villalobos, en tanto ni su cliente sabía que él había renunciado y a él también sabía que su renuncia no le había sido aceptada”, dijo Nicolás.

José Miguel Villalobos respondió a La Nación: “Yo había renunciado, el Tribunal decidió no admitir la renuncia. Entonces, yo tuve que permanecer y ella me solicitó que presentara nuevamente la renuncia para que buscara otro abogado. En ese ínterin, ella fue incapacitada y por esa razón, yo sabiendo que estaba donde el médico para incapacitarla, permanecí en mi curul como diputado votando. Ya nuevamente presenté la renuncia para que ella buscara otro abogado.

“No salieron afectados los derechos de ella, porque estaba incapacitada por la Caja”, agregó.

Recientemente, también se conoció que el diputado Villobos asistió a una audiencia judicial a representar a un presunto narcotraficante, de apellidos Sánchez González, imputado dentro de la causa del Caso Pana. Lo hizo el 27 de julio, el mismo día en que la presidenta Laura Fernández acudió al Congreso a presentar un segundo paquete de proyectos de ley sobre seguridad.

Posteriormente, la presidenta dijo que no estaba de acuerdo con que los diputados efectuaran labores distintas a la legislativa. Al respecto, el legislador del PPSO respaldó lo dicho por la mandataria, pero consideró que la prohibición debe abarcar un catálogo amplio de actividades para garantizar “coherencia” en su aplicación.

Joselyn Chacón, exministra de Salud, afirmó que no fue al juicio por una querella de Francisco Nicolás. (La Nación/La Nación)

Enviada a Medicatura Forense

Por otra parte, el Tribunal del I Circuito Judicial de San José remitió a la exministra de Salud, Joselyn Chacón, a Medicatura Forense para que sea valorada, dado que justificó su ausencia al juicio en una incapacidad emitida por un ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).