Sucesos

Diputado José Miguel Villalobos renuncia a la defensa de Joselyn Chacón en juicio

Francisco Nicolás, quien querelló a la exministra, remitirá el caso al Colegio de Abogados

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), renunció a representar a la exministra de Salud, Joselyn Chacón. (Asamblea Legislativa /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Medicatura ForenseFrancisco NicolásJosé Miguel VillalobosJoselyn Chacón
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.