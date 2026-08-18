Sucesos

Tribunal envía a Joselyn Chacón a Medicatura Forense por ausentarse de juicio alegando incapacidad de la CCSS, según Francisco Nicolás

Tribunal ordena valoración tras nueva ausencia en juicio por querella

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Por Sebastián Sánchez
Un Tribunal envió a la Medicatura Forense a Joselyn Chacón. (Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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