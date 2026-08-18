Tribunal envía a Joselyn Chacón a Medicatura Forense por ausentarse de juicio alegando incapacidad de la CCSS, según Francisco Nicolás

El Tribunal del I Circuito Judicial de San José remitió a la exministra de Salud, Joselyn Chacón, a la Medicatura Forense para que se le efectúe una evaluación, en vista de que justificó una nueva ausencia a un juicio, por presuntas injurias y difamación, con una incapacidad emitida por un Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El caso se relaciona con una querella presentada por el exdiputado liberacionista Francico Nicolás en febrero del 2023, tras un a nota publicada por el medio digital El Mundo CR, en febrero de ese año, titulada: “Francisco Nicolás buscó que el Ministerio de Salud comprara terreno de un amigo, denuncia ministra”.

El Tribunal decidió someter el criterio médico de la CCSS a una valoración de la Medicatura Forense (del OIJ). Entonces, se le solicitó a Chacón apersonarse a las instalaciones judiciales ubicadas en San Joaquín de Flores, “y que ahí sea valorada por los médicos forenses correspondientes”, explicó Nicolás.

Según alega el exdiputado, “una incapacidad laboral no necesariamente limita a la persona para poder estar presente en un juicio o para poder dar su testimonio o entender el proceso y lo que se está discutiendo en este debate. Al cierre de la audiencia, de hoy en la mañana, tampoco había llegado la doctora Chacón a la Medicatura Forense”, dijo.

Según el Poder Judicial, esta sería la sétima ausencia de Chacón por este caso. Cuatro por incapacidades de Chacón y tres por solicitud de cambio del abogado defensor privado para atender compromisos laborales en la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada

La Nación intentó contactar vía telefónica y por mensajes a Chacón. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Se programó una nueva audiencia para el 23 de octubre de este año a las 8 a. m. en el I Circuito Judicial de San José. Este 17 y 18 de agosto Chacón se ausentó alegando una incapacidad.

Renuncia de José Miguel Villalobos

El diputado oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, renunció a la representación legal de la exministra de Salud Joselyn Chacón en ese juicio.

Según Francisco Nicolás, Villalobos no le comunicó a Chacón su renuncia: “Manifiesta, la doctora Chacón, en un correo que envía al Tribunal que ella tampoco sabía que su defensor, el licenciado José Miguel Villalobos había renunciado; es decir, él no le comunicó a ella, según su propio dicho, que ya no la iba a acompañar y representar este con la asistencia de abogado en este proceso”.

El exdiputado explicó que Chacón presentó un nuevo abogado y el Tribunal le puso a un defensor público que la representara aún en su ausencia.

“Por nuestra parte, nosotros vamos a recopilar las actas y también vamos a actuar de acuerdo a un protocolo que estableció el Consejo Superior (del Poder Judicial) para ser enviado a la Fiscalía de el Colegio de Abogados, para que se evalúe y revise la conducta ética del licenciado José Miguel Villalobos, en tanto ni su cliente sabía que él había renunciado y a él también sabía que su renuncia no le había sido aceptada”, dijo el demandante.

José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), renunció a representar a la exministra. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Consultado por La Nación, Villalobos dijo: “Yo había renunciado, el Tribunal decidió no admitir la renuncia. Entonces, yo tuve que permanecer y ella me solicitó que presentara nuevamente la renuncia para que buscara otro abogado. En ese ínterin, ella fue incapacitada y por esa razón, yo sabiendo que estaba donde el médico para incapacitarla, permanecí en mi curul como diputado votando. Ya nuevamente presenté la renuncia para que ella buscara otro abogado

“No salieron afectados los derechos de ella, porque estaba incapacitada por la Caja”, agregó.