Sucesos

Tribunal ordena captura de Joselyn Chacón tras no presentarse a juicio por sexta ocasión; exministra alega quebranto de salud

La querella fue presentada por el exdiputado liberacionista Francisco Nicolás

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Por Sebastián Sánchez y Marianela Arias Vilchez
Joselyn Chacón, exministra de Salud, afirmó que no fue al juicio por una querella de Francisco Nicolás.
Joselyn Chacón, exministra de Salud, afirmó que no fue al juicio por una querella de Francisco Nicolás. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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