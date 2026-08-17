Tribunal ordena captura de Joselyn Chacón tras no presentarse a juicio por sexta ocasión; exministra alega quebranto de salud

Joselyn Chacón, exministra de Salud, afirmó que no fue al juicio por una querella de Francisco Nicolás.

El Poder Judicial confirmó que el Tribunal del I Circuito Judicial de San José declaró en rebeldía y giró una orden de captura contra Joselyn Chacón, exministra de Salud, por no presentarse a un juicio por los presuntos delitos de injurias y difamación, a raíz de una querella del exdiputado liberacionista Francisco Nicolás.

“Con el señalamiento fallido de hoy lunes se registran seis ocasiones en que el Tribunal fijó fecha y no se logró realizar. Las razones: dos incapacidades de la señora querellada y tres por solicitud de cambio del abogado defensor privado para atender compromisos laborales en la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada”, explicaron.

El Poder Judicial detalló que, al ser las 2:49 p. m., no consta que se haya presentado ante el Tribunal una justificación por la ausencia al debate previsto para este lunes 17 de agosto.

Chacón afirmó que no asistió debido a un quebranto de salud. Su abogado, el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) José Miguel Villalobos, explicó que Chacón se encuentra incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que el documento respectivo “ya fue presentado”.

La querella fue presentada por Nicolás en febrero del 2023, tras una nota publicada por el medio digital El Mundo CR, en febrero de ese año, titulada: “Francisco Nicolás buscó que el Ministerio de Salud comprara terreno de un amigo, denuncia ministra”.

‘Tengo la conciencia limpia’

En sus redes sociales, la exministra escribió: “En un intento de arreglo, Francisco Nicolás indicó que, o se disculpaba públicamente, o pagaba ¢10 millones. ¿Disculparme por ayudar a cientos de bebés y familias? ¿O por no favorecer a amigos de políticos?“.

“Yo quizá no tenga inmunidad, como muchos, para hoy librarme de asumir responsabilidades o defender mi inocencia. Lo que sí tengo es la conciencia limpia. El perdón se lo pido solo a Dios por mis errores, y este fue un acierto, nunca un error”, defendió Chacón.

Consultado por La Nación, el diputado José Miguel Villalobos explicó que Chacón se encuentra incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que el documento respectivo ya fue presentado.