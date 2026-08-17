Sucesos

Tribunal declara en rebeldía a la exministra de Salud, Joselyn Chacón

Diputado José Miguel Villalobos, defensor de la exministra, explica por qué no asistió a juicio

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Por Sebastián Sánchez y Marianela Arias Vilchez
La exministra de Salud, Joselyn Chacón, fue declarada en rebeldía. (Rafael Pacheco Granados)







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José Miguel VillalobosFrancisco NicolásJoselyn Chacónquerella por difamación e injurias
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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