Tribunal declara en rebeldía a la exministra de Salud, Joselyn Chacón

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, fue declarada en rebeldía.

El Tribunal del I Circuito Judicial de San José declaró en rebeldía a Joselyn Chacón, exministra de Salud, por no asistir a juicio por la querella por difamación e injurias que le interpuso el exdiputado liberacionista Francisco Nicolás.

La decisión judicial fue confirmada a La Nación por Nicolás. Según dijo, Chacón se habría ausentado hasta en cinco ocasiones y tampoco se presentó a la audiencia de conciliación.

“Ya hoy el Tribunal decidió ponerle coto a eso, la declaró la rebeldía y ordenó la captura de ella”, declaró Nicolás.

Según el político, las ausencias se habrían justificado con colisiones de agenda del abogado defensor de Chacón, el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos. El Tribunal volvió a convocar a audiencia para este martes 18 de agosto a las 8:30 a. m.

Consultado por La Nación, Villalobos explicó que Chacón se encuentra incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que el documento respectivo ya fue presentado.

José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), es abogado de Joselyn Chacón. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Este medio intentó contactar a la exministra a dos números telefónicos. Sin embargo, en uno se indicó que no pertenecía a ella y el segundo no contestó.

La querella

Exdiputado Francisco Nicolás. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La querella fue presentada por Nicolás en febrero del 2023. El exdiputado también presentó una acción civil resarcitoria por ¢10 millones.

Los hechos denunciados contra Chacón tienen origen en una nota publicada por el medio digital El Mundo CR, en febrero de ese año, titulada: “Francisco Nicolás buscó que el Ministerio de Salud comprara terreno de un amigo, denuncia ministra”.