Detienen a hombre en Escazú por difundir pornografía infantil tras alerta de Interpol de España

Un hombre de apellido Castillo, de 42 años, fue detenido en San Antonio de Escazú como sospechoso de difundir pornografía infantil a otro país, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La captura, coordinada con la Interpol España, es el resultado de una investigación por hechos ocurridos en octubre de 2024.
De acuerdo con el informe preliminar, el sujeto presuntamente compartía fotografías y videos de menores de edad en redes sociales, delito investigado como difusión de material de abuso sexual infantil y sancionado con hasta ocho años de cárcel, según el artículo 174 del Código Penal.
Castillo permanece actualmente a las órdenes de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas, a la espera de que se determine su situación jurídica.
Esta detención se suma a una serie de operativos similares en las últimas dos semanas.
A finales de abril, la Policía Judicial capturó en Guápiles a los padres de un menor por, presuntamente, compartir material pornográfico de su propio hijo.
Días después, en Puntarenas, otro hombre de 30 años fue arrestado como sospechoso de utilizar servidores de correo electrónico para el mismo fin.
Además, dos menores de 14 y 17 años fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales por, presuntamente, distribuir este tipo de contenido en un chat grupal.